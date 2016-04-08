روسيا ساعدت في الإفراج عن أميركي بسوريا

أعلنت الخارجية الأميركية الجمعة أن النظام السوري أطلق سراح مواطن أميركي كان محتجزا في سوريا، بعدما أعلنت الصحافة عودة صحافي إلى الولايات المتحدة كان اعتبر مفقودا منذ العام 2012.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية إطلاق سراح مواطن أميركي، من دون تحديد هويته. إلا أنه لم ينفِ ما نقلته تقارير إعلامية عن أن الأميركي يدعى ديفن داوز وهو مصور مستقل في الثالثة والثلاثين من العمر يرجح أن يكون خطف في سوريا عام 2012.

وأفاد ملف داوز في لائحة الأشخاص المفقودين التي يعدها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أنه توجه إلى سوريا في سبتمبر 2012 قادما من تركيا.

ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع سوريا منذ عام 2011، وتجري اتصالات مع دول قريبة من النظام السوري للتحقق من مصير مواطنيها المفقودين في سوريا.

وقال مارك تونر، وهو متحدث آخر باسم الخارجية الأميركية إن "هذا الشخص أطلق سراحه في الأيام القليلة الماضية، ولم يعد في سوريا".

وفي إشارة إلى قانون الخصوصية الأميركي، قال المتحدث إنه لن يعطي معلومات أخرى عن هوية المعتقل السابق أو سبب الإفراج عنه.

إلا أنه وجه شكرا إلى روسيا حليفة النظام السوري للمساعدة التي قدمتها في هذه القضية.

وقال "نقدر الجهود التي بذلتها الحكومة الروسية في معالجة قضية هذا المواطن الأميركي".

وأضاف تونر "نواصل العمل عبر تشيكيا للحصول على معلومات حول أوستن تايس وأميركيين آخرين اعتبروا مفقودين أو محتجزين في سوريا" مرحبا بـ"الجهود التي بذلتها بعثة تشيكيا".

وأوستن تايس مصور صحافي اميركي اعتبر مفقودا في سوريا منذ أغسطس 2012.