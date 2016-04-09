أميركا تحذر رعاياها من تهديدات "جدية" في تركيا

حذرت الولايات المتحدة رعاياها السبت من "تهديدات يعتد بها" للمناطق السياحية في تركيا خاصة اسطنبول ومنتجع أنطاليا الساحلي بجنوب شرق البلاد.

وتعرضت تركيا لأربعة تفجيرات انتحارية هذا العام كان آخرها الشهر الماضي في اسطنبول. وألقي باللائمة في اثنين من هذه الهجمات على تنظيم داعش.

ونصحت السفارة الأميركية في تركيا رعاياها في "رسالة عاجلة" بتوخي أقصى درجات الحذر.

وأضافت في البيان الذي أرسل بالبريد الالكتروني إلى الأميركيين الموجودين في تركيا "تود البعثة الأميركية في تركيا إبلاغ المواطنين الأمريكيين بأن هناك تهديدات يعتد بها للمناطق السياحية خاصة الميادين العامة وأحواض السفن في اسطنبول وأنطاليا."



وأسفر هجوم الشهر الماضي على منطقة التسوق الرئيسية في اسطنبول عن مقتل ثلاثة إسرائيليين بينهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية أيضاً وإيراني. وقتل 12 سائحا ألمانيا في هجوم منفصل بالمنطقة التاريخية بالمدينة في يناير.

وتواجه تركيا تهديدات أمنية عدة. وتشارك أنقرة في داعش في سوريا والعراق في إطار التحالف بقيادة الولايات المتحدة كما تقاتل المسلحين الأكراد في جنوب شرقها بعد أن انهار في يوليو تموز وقف لإطلاق النار مما أثار موجة عنف هي الأسوأ منذ تسعينيات القرن الماضي

