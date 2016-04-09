أميركا.. كارتر في جولة ضد داعش تشمل السعودية والإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزيرها آشتون كارتر، سيغادر العاصمة واشنطن، يوم السبت، في رحلة مكوكية، تشمل دولاً شرق أوسطية وآسيوية، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات، لتسريع وتيرة هزيمة تنظيم "داعش"، ولتعزيز التوازن في آسيا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن "الرحلة تستمر مدة أسبوعين لمنطقة آسيا- المحيط الهادئ، تعقبها زيارة الشرق الأوسط، لدفع اثنين من أولوياته الدولية الرئيسية: ترسيخ إعادة التوازن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسريع هزيمة دائمة لداعش".

وأضاف أن "كارتر سيزور كلا من الهند والفلبين، لبحث أمن الولايات المتحدة المتنامي، حيث نقوم بتعزيز شراكات جديدة، وتحديث التحالفات القديمة"، وفقاً للبيان، مشيراً إلى أن الوزير "سيعرج كذلك على الفلبين، حيث يشارك الجيش الأميركي في تدريبات مشتركة، هناك".

وبحسب ذات المصدر، سيقوم الوزير كارتر بالتوقف في الإمارات للقاء نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعقبها زيارة إلى السعودية "من أجل لقاء ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان، لحضور اجتماع لوزراء دفاع مجلس التعاون الخليجي، قبيل زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للمشاركة في مؤتمر قمة الولايات المتحدة - مجلس التعاون الخليجي".

وأوضح البيان أن اللقاءات مع الوزيرين السعودي والإماراتي، ستشمل كذلك بحث مسألة تسريع وتيرة جهود محاربة تنظيم داعش.

هذا ومن المتوقع أن يزور أوباما، المملكة العربية السعودية للاجتماع مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في 21 أبريل الجاري.