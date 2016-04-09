إيلان جديد في بحر إيجه

غرق خمسة مهاجرين بينهم طفل صباح السبت في بحر ايجه قبالة جزيرة ساموس اليونانية، عندما انقلب مركب أبحروا على متنه من تركيا، فيما اعتبر 4 آخرون مفقودين، بحسب ما أعلن خفر السواحل.

وهذا الحادث هو الأول الذي يسجل في بحر إيجه منذ توقيع الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والذي يجبر اليونان على أن تعيد إلى تركيا أي مهاجر غير شرعي وصل إلى أراضيها بعد العشرين من مارس. ويشمل هذا الإجراء طالبي اللجوء في حال رفضت السلطات اليونانية طلبهم.

وقالت مسؤولة في خفر السواحل إن "5 أشخاص نجوا و4 فقدوا، في حين غرق خمسة آخرون هم طفل وأربع نساء عندما انقلب المركب البلاستيكي الذي كانوا على متنه ويبلغ طوله 3,5 أمتار".

وبين الناجين شخص يشتبه بأنه مهرب المهاجرين وقد اعتقل، بحسب بيان لخفر السواحل مساء السبت.

وأوضحت المسؤولة أن الطفل توفي على متن زورق تابع لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس) بعد أن أنقذه الطاقم مع خمسة ناجين آخرين وانتشل جثث أربع ضحايا آخرين.

وقال الناجون إن البحث جار عن المفقودين الأربعة الذين كانوا على متن المركب.