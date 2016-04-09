الجيش الأردني يقتل متسللين اثنين على حدود سوريا

أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، أن قوات حرس الحدود التابعة له، أحبطت عملية تهريب مواد مخدرة، قام بها شخصان قادمان من الجانب السوري (لم يحدد هويتهما)، ما أدى إلى مقتلهما.

وذكر الجيش الأردني، في بيان بثه على موقعه الإلكتروني، "إن قوات حرس الحدود، أحبطت مساء الجمعة محاولة تهريب حبوب مخدرة، حيث تمكنت المراقبات الأمامية على الواجهة الشمالية الشرقية من مشاهدة شخصين قادمين من الأراضي السورية، ويحملان مواد لم يعرف ماهيتها".

وأضاف البيان "تم تطبيق قواعد الاشتباك عليهما داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى مقتلهما وضبط ما مجموعه 100 ألف حبة مخدر من نوع كبتاغون، وقد تم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".

ومنذ بدء الأزمة السورية في مارس 2011، تشهد الحدود بين البلدين عشرات محاولات التسلل والتهريب، حيث أعلن الجانب الأردني عدة مرات عن إحباط عمليات من هذا القبيل.

ويعتبر الأردن، الذي يزيد طول حدوده مع سوريا عن 375 كيلومترا، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين السوريين الهاربين من الحرب، إذ يوجد فيه نحو مليون و390 ألف سوري، أكثر من نصفهم مسجلين بصفة "لاجئين" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم دخلوا قبل الأزمة، بحكم النسب والمصاهرة والتجارة.