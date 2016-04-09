بلجيكا تتابع مداهماتها.. وتخلي مجمعاً سكنياً وسط بروكسل

داهمت الشرطة البلجيكية مبنى في منطقة اتربيك بوسط بروكسل وأخلته اليوم السبت.

وطوقت الشرطة المبنى وهو مجمع سكني، يضم متجراً في الدور الأرضي وشوهد خبراء في الطب الشرعي يدخلون المبنى. وقالت الشرطة إنه تم

نشر قناصة أيضاً.

وكانت الشرطة ألقت يوم الجمعة القبض على اثنين من المشتبه بهم البارزين في هجمات باريس وبروكسل في استمرار لعملياتها لملاحقة المتشددين الذين حاربوا في سوريا أو يتلقون تعليمات من قادة هناك.

وأكدت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية مساء الجمعة أن محمد عبريني، أحد المشتبه بهم الرئيسيين في اعتداءات باريس، اعتقل مع آخرين في بروكسل في إطار التحقيقات الجارية في الاعتداءات التي أدمت العاصمتين الفرنسية والبلجيكية.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة الفدرالية تييري فيرتس في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي إنه "جرى اعتقال محمد عبريني في اندرلخت، إحدى مناطق بروكسل، وأوقف في الوقت نفسه شخصان آخران".