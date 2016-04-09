كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات

قالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية السبت إن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أشرف على تجربة ناجحة لنوع جديد من المحركات لصاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث إعلان لتحقيق تقدم في برامجها للأسلحة والتي أدت إلى فرض عقوبات دولية عليها.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن التجربة أجريت في موقع إطلاق الصواريخ بعيدة المدى قرب ساحل كوريا الشمالية الغربي وأشرف عليها كيم.

وكانت كوريا الشمالية قد قالت في مارس إنها صغرت رأس حربية نووية كي يتم وضعها على صاروخ باليستي وأجرت اختبار محاكاة لإعادة إدخال صاروخ باليستي إلى الغلاف الجوي مما قد يشير إلى تقدم في برامجها للصواريخ الباليستية على الرغم من إثارة كوريا الجنوبية شكوكا بشأن هذه التأكيدات.