بلجيكا.. ذو القبعة اعترف أنه ثالث مهاجم لمطار بروكسل

أعلن الادعاء البلجيكي، السبت، أن محمد عبريني، المشتبه الرئيسي المتبقي في هجمات باريس قد اعترف أنه المهاجم الثالث في مطار بروكسل.

وقالت النيابة في بيان مقتضب :"لقد ووجه (عبريني) بنتائج العديد من التحاليل وأقر بوجوده أثناء حصول الوقائع. لقد أوضح أنه ألقى بسترته في سلة مهملات ثم باع قبعته".

وكان الادعاء البلجيكي قد وجه تهم ارتكاب "اغتيالات إرهابية" و"المشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية لمحمد عبريني، الذي اعتقل الجمعة في بروكسل ويعد عبريني أحد المشتبه بهم الرئيسيين في اعتداءات باريس، التي وقعت في نوفمبر من العام الماضي، وأوضحت النيابة العامة البلجيكية أن عبريني اعترف بأنه الشخص الذي ظهر معتمرا القبعة السوداء في مطار بروكسل.

من جهة أخرى أعلنت النيابة أن المشتبه به أسامة كريم، والذي اعتقل الجمعة في بروكسل هو "الرجل الثاني" الذي كان على اتصال بالانتحاري في محطة مالبيك خلال هجمات بروكسل، وقد وجهت إليه تهمة ارتكاب عمليات اغتيال إرهابية.