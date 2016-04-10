ألمانيا: داعش يريد شن هجمات في البلاد

قال هانز - جورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني (بي إف في) لصحيفة، الأحد، إن تنظيم داعش يريد تنفيذ هجمات في ألمانيا، وإن الوضع الأمني "خطير للغاية". وأضاف أن ليس لديه علم بمؤامرة محددة لشن هجوم.

وكان تنظيم داعش قد بث تسجيلا مصورا، الثلاثاء، أشار فيه إلى أنه قد يشن هجمات أخرى في الغرب بعد تفجيرات بروكسل وهجمات باريس، محددا لندن وبرلين وروما كأهداف محتملة.

وقال ماسن لصحيفة "فيلت ام زونتاج" الألمانية إن "داعش يريد شن هجمات ضد ألمانيا والمصالح الألمانية، ولكنه أضاف ليس لدينا أي علم في هذه اللحظة بأي خطط ملموسة لشن هجمات إرهابية في ألمانيا".

وأردف قائلا إن دعاية التنظيم تهدف إلى تشجيع أنصاره على أخذ زمام المبادرة لشن هجمات في ألمانيا.

وقال ماسن إن هناك عدة قضايا تربط بين ألمان عائدين من سوريا بخطط لشن هجمات، وحذر من أن الخطر الذي يشكله المتطرفون من ألمانيا ما زال "قويا".

وأضاف أن ألمانيا تفادت التعرض لهجوم كبير حتى الآن بفضل نجاح عمل السلطات الأمنية والحظ، مثل عدم عمل مفجر قنبلة بشكل مناسب في حالة أو حالتين.

ففي عام 2014 وُجه لألماني وُصف بأنه متطرف تهمة زرع قنبلة أنبوبية لم تنفجر على الإطلاق في محطة قطارات بون في 2012.

وفي 2006 لم تنفجر حقيبتان ملغمتان تركهما متطرفون في قطارين في كولونيا.

وسئل ماسن عن عدد الذين يُصنفون على أنهم شديدو الخطورة في ألمانيا فقال إنه يوجد نحو 1100 متطرف يُنظر إليهم على أنهم خطر إرهابي محتمل.

وقال ماسن إن جهازه على علم بنحو 300 محاولة لتجنيد لاجئين.

وأضاف "أشعر بقلق بشكل خاص من القُصر الكثيرين الذين ليس معهم ذووهم، فهذه الفئة يجري استهدافها عن عمد".