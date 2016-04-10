أميركا تقود مناورة بحرية بمشاركة 30 دولة بالشرق الأوسط

تقود البحرية الأميركية مناورة عسكرية بحرية بمشاركة 30 دولة في الشرق الأوسط، بهدف حماية ممرات التجارة الدولية من أي تهديدات محتملة بما في ذلك تنظيما داعش والقاعدة.

وتأتي المناورة التي يجري جزء منها في مياه الخليج العربي، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر بين دول الخليج وإيران بسبب دور طهران في المنطقة، لاسيما دعمها لرئيس النظام السوري بشار الأسد وللحوثيين في الصراع اليمني ولميليشيات حزب الله في لبنان.

وبدأت المناورة التي أطلق عليها اسم "التدريب العالمي المضاد للألغام" الاثنين في البحرين، حيث يتمركز الأسطول الخامس الأميركي.