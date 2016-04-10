الآلاف يتظاهرون إحياء لضحايا الأرمن في ناغورني قره باغ

شارك آلاف الأشخاص، الأحد، في مسيرة صامتة في يريفان إحياء لذكرى ضحايا المواجهات العسكرية في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، حيث أوقعت المعارك الأخيرة ما لا يقل عن 92 قتيلاً.

وحمل المتظاهرون أعلام أرمينيا وناغورني قره باغ وعبروا وسط يريفان، عاصمة أرمينيا، قبل أن يتوجهوا إلى نصب أقيم لإحياء ضحايا الحرب في ناغورني قره باغ في التسعينات، والذين بلغوا نحو 30 ألف قتيل.

وشارك كثيرون في التظاهرة بلباسهم العسكري، فيما نزل آخرون مع أطفالهم، وأقام عدد من الكهنة صلاة قبل بدء التظاهرة.

وقتل 92 شخصاً من المدنيين والعسكريين من الجانبين بعد تجدد القتال في ناغورني قره باغ قبل نحو أسبوع.

وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار الثلاثاء الماضي بمبادرة من موسكو، إلا أن معارك متفرقة تتواصل في هذه المنطقة الانفصالية التي تعيش فيها غالبية أرمينية في حين أنها تابعة رسمياً لأذربيجان.

واعتبرت الاشتباكات الأخيرة الأعنف منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار عام 1994 أنهى حرباً بين الطرفين أوقعت نحو 30 ألف قتيل وشردت مئات آلاف أخرين غالبيتهم من الأذربيجانيين.