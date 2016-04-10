الشرطة التركية تعتقل خلية من الانفصاليين الأكراد

اعتقلت الشرطة التركية في محافظة بولو بشرق اسطنبول خلية من الانفصاليين الأكراد وضبطت متفجرات وسترات تستخدم في العمليات الانتحارية وأسلحة نارية، وفق ما أفادت وكالة دوغان للأنباء الأحد.

وأوضحت الوكالة أن سبعة عناصر من حزب العمال الكردستاني أوقفوا في إطار التحقيق في مخطط لتنفيذ هجوم انتحاري.

وعثرت الشرطة خلال تلك العملية على مسدسين وأربع عبوات ناسفة ورشاشي كلاشنيكوف ومتفجرات وسترتين تستخدمان في العمليات الانتحارية.

وتمت هذه التوقيفات بعد ثلاثة ايام من اقدام الشرطة على قتل اشخاص يشتبه بانهم عناصر في حزب العمال الكردستاني في هذه المحافظة الواقعة على منتصف الطريق بين اسطنبول وانقرة، بعيدا من الجنوب الشرقي ذي الغالبية الكردية.

وتعيش تركيا حال تأهب منذ اشهر عدة، بسبب سلسلة هجمات منسوبة الى تنظيم داعش او لها علاقة بتجدد النزاع الكردي. وادت اربعة هجمات الى مقتل 79 شخصا في اسطنبول وانقرة عام 2016.

وفي شهري شباط/فبراير واذار/مارس، ادى تفجيران بواسطة سيارتين مفخختين الى مقتل 64 شخصا وسقوط عشرات الجرحى في وسط العاصمة التركية.

وتبنت هذين التفجيرين مجموعة "صقور حرية كردستان" المتطرفة التابعة لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ عام 1984 تمردا ضد السلطات ادى الى مقتل اكثر من 40 الف شخص.

