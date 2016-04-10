الهند.. الألعاب النارية تقتل 100 شخص في معبد

أعلن أومين شاندي، رئيس حكومة ولاية كيرالا الهندية، أن 100 شخص على الأقل لقوا مصرعهم الأحد في حريق نجم عن أسهم نارية في معبد في الولاية الواقعة في جنوب الهند.

وقال أومين شاندي لشبكة التلفزيون إن دي تي في "أبلغت أن 100 شخص لقوا حتفهم".

وكان عدد كبير من الأشخاص يزورون معبد بوتينغال البوذي في مدينة بارافور الساحلية لحضور ألعاب نارية.

واندلع الحريق بعد انفجار في مستودع في مكاتب المعبد التي كانت تضم كمية كبيرة من الأسهم النارية بمناسبة الأعياد، كما ذكرت وكالة الأنباء الهندية (برس تراست أوف إنديا).

وقال وزير الداخلية في ولاية كيرالا إن "الشرطة في المكان وسيطرت على الوضع"، موضحاً أن رجال الإطفاء والشرطة عملوا طوال الليل في المعبد الواقع في منطقة كولام لإخماد النيران ونقل الجرحى إلى المستشفى.

وظهر في صور بثها التلفزيون سلسلة انفجارات كبيرة وأعمدة من الدخان، وكذلك جرحى يصلون إلى المستشفى.