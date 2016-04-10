بلجيكا: "ذو القبعة" خطط لهجمات إضافية بفرنسا

أعلن الادعاء العام البلجيكي، الأحد، أن، محمد عبريني، كان يعد لتنفيذ اعتداءات جديدة في فرنسا.

وكان الادعاء البلجيكي، أعلن السبت، أن عبريني، المشتبه الرئيسي المتبقي في هجمات باريس قد اعترف أنه المهاجم الثالث في مطار بروكسل.

وقالت النيابة في بيان مقتضب: لقد ووجه (عبريني) بنتائج العديد من التحاليل وأقر بوجوده أثناء حصول الوقائع. لقد أوضح أنه ألقى بسترته في سلة مهملات ثم باع قبعته".

وكان الادعاء البلجيكي قد وجه تهم ارتكاب "اغتيالات إرهابية" و"المشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية لمحمد عبريني، الذي اعتقل الجمعة في بروكسل ويعد عبريني أحد المشتبه بهم الرئيسيين في اعتداءات باريس، التي وقعت في نوفمبر من العام الماضي، وأوضحت النيابة العامة البلجيكية أن عبريني اعترف بأنه الشخص الذي ظهر معتمرا القبعة السوداء في مطار بروكسل.