جماعة أبو سياف تقتل 18 جندياً فلبينياً

أعلنت السلطات الفلبينية، الأحد، أن 18 جندياً وخمسة مقاتلين من جماعة أبو سياف قتلوا، السبت، في أسوأ مواجهات يشهدها هذه السنة جنوب البلاد حيث يشن الجيش عملية عسكرية.

وجاءت هذه المواجهات التي جرت، السبت، بعدما حددت جماعة أبو سياف الثامن من أبريل موعداً للحصول على فدية مهددة بقطع رؤوس بعض رهائنها الأجانب.

وقال الميجور فيليمون تان، المتحدث العسكري بالمنطقة لصحافيين، إن الجماعة قطعت رؤوس أربعة جنود على الأقل خلال المعارك.

وأضاف "أنه جزء من عمليات عسكرية ضد أبو سياف" التي شنت هجمات لخطف أجانب.

وتابع أن الجنود كانوا في طريقهم لمهاجمة مخبأ للجماعة عندما وقعوا في كمين.

واشتهرت جماعة أبو سياف منذ مطلع الألفية الثالثة من خلال عمليات خطف للحصول على فدية طالت عشرات السياح الأجانب. وتحتجز المجموعة حالياً عشرين رهينة.

وقد نشرت على صفحتها على موقع فيسبوك الشهر الماضي تسجيل فيديو يظهر فيه كنديان ونرويجي رهائن هددت بقتلهم ما لم تحصل على فدية. وقد انتهت المهلة في الثامن من أبريل، ولم يعرف شيء عن مصير هؤلاء الرهائن.