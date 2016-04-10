ساندرز يفوز في انتخابات الديمقراطيين بولاية وايومينغ

ذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن بيرني ساندرز، المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية، فاز السبت على منافسته هيلاري كلينتون في مجالس الناخبين التي جرت في ولاية وايومينغ.

وحصل السيناتور عن فيرمونت على دعم 56% من القاعدة الديمقراطية، مقابل 44% لوزيرة الخارجية السابقة، كما أفادت تقديرات بثتها شبكة "سي إن إن" استنادا إلى كل الأصوات تقريبا.

وتقع هذه الولاية الصغيرة في شمال غرب الولايات المتحدة، وتضم أكثر من نصف مليون نسمة، 14 مندوبا فقط إلى مؤتمر الحزب، لكن فوزه فيها يسمح له بمواصلة تقدمه مع اقتراب الانتخابات التمهيدية الحاسمة في نيويورك في 19 أبريل.

ويسمح له هذا الفوز في وايومينغ التي تصوت عادة لمصلحة الحزب الجمهوري، بالاقتراب قليلا من كلينتون التي تتقدم عليه بأكثر من 200 مندوب، يضاف إليهم تأييد حوالي 500 من "كبار الناخبين" الأعضاء القدامى في الحزب الديمقراطي.