فرنسا: تهديدات إرهابية قوية جداً تحدق بأوروبا برمتها

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الأحد، أن تخطيط الخلية الإرهابية في بروكسل لشن هجمات جديدة في باريس يُشكِّل "دليلا على التهديدات القوية جدا التي تحدق بفرنسا".

وقال فالس، في مؤتمر صحفي في الجزائر، "إنه دليل إضافي على التهديدات القوية جدا التي تحدّق بأوروبا برمتها، وبالتأكيد، بفرنسا خصوصا"، مضيفاً: "لن نتخلى عن يقظتنا".

وتابع فالس: "هذا يعني بالضبط أن التهديد هنا، موجود، وأن علينا الاستنفار".

وخلص إلى أن "التحقيقات القائمة والتي تتقدم بتنسيق تام.. مع القضاء الفرنسي، ستتيح معرفة المزيد. في هذه المرحلة، ليس من الضروري الإدلاء بمزيد من التكهنات".

وأعلنت النيابة العامة البلجيكية اليوم أن الخلية الإرهابية التي كانت تتمركز في بروكسل كانت تعتزم ضرب فرنسا من جديد غير أنها قررت في ظل اشتداد الملاحقات والتحقيقات شن اعتداءات في العاصمة البلجيكية، مؤكدة بذلك معلومات صحفية.

ووجه القضاء البلجيكي التهمة رسميا الى أحد المشتبه بهم الرئيسيين الموقوفين محمد عبريني في سياق التحقيق في اعتداءات بروكسل، بعدما كان متهما أيضا في ملف اعتداءات باريس.