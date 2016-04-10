كيري أول وزير أميركي يزور هيروشيما

وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الأحد، إلى اليابان للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما، في زيارة غير مسبوقة لوزير أميركي لهذه المدينة التي استهدفتها واشنطن بقنبلة ذرية في أغسطس 1945.

وحل كيري بقاعدة ايواكوني العسكرية قادما من كابول، ومن المقرر أن يزور، الاثنين، النصب التذكاري للمدينة. وهو أرفع مسؤول حكومي أميركي يزور هيروشيما.

ويختتم كيري في اليابان جولة عالمية زار خلالها البحرين والعراق وأفغانستان. ومن المقرر أن يتحدث في مؤتمر صحافي بعد ظهر الاثنين قبل العودة إلى بلاده.

ودمرت مدينة هيروشيما في 6 أغسطس 1945 حين استهدفتها واشنطن بقنبلة ذرية خلفت 140 ألف قتيل.