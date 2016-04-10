كينيا.. 100 من حركة الشباب يهجمون على مركز شرطة حدودي

أصيب ثلاثة عناصر من الشرطة الكينية في هجوم ليلي شنه أكثر من 100 من مقاتلي "حركة الشباب" الصومالية على مركز للشرطة في إقليم وجير على الحدود مع الصومال، وفق ما أعلنت الشرطة الكينية اليوم الأحد.

واستهدف الهجوم الذي بدأ الأحد الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) مركز الشرطة في منطقة ديف الحدودية مع الصومال والواقعة على بعد حوالي 500 كلم شمال شرق نيروبي، بحسب ما أوضحت الشرطة في بيان.

وأبدى عناصر الشرطة الذين كانوا موجودين في المركز "مقاومة شديدة إلى حين فقدانهم السيطرة عند الساعة 05:00. فتمكن الارهابيون من دخول المركز"، وفق البيان.

ولفت المصدر نفسه إلى "إصابة ثلاثة شرطيين بجروح طفيفة".

وبعد ذلك، لاذ الارهابيون بالفرار، بعضهم في الية للشرطة، بعدما أضرموا النار في متاجر في سوق ديف.

وشن مقاتلو الحركة في الأشهر الأخيرة هجمات مماثلة على مراكز للشرطة في مناطق مانديرا ولامو ووجير الحدودية مع الصومال حيث يسيطر المتطرفون على مناطق ريفية واسعة.