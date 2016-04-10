لجنة تحقيق فلسطينية في جرائم حرب تطلق أعمالها

عقدت لجنة تحقيق فلسطينية، شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه انطلاق أعمالها.

وتم تشكيل اللجنة بعد طلب من محكمة الجنايات الدولية من فلسطين فحص إن كانت الفصائل الفلسطينية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وهذه الخطوة هي جزء من إجراءات فلسطينية لمتابعة رفع قضايا ضد إسرائيل في المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتناول المؤتمر الصحفي ما جاء في تقرير الأمم المتحدة وسرد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الحرب الأخيرة على غزة، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (ولم يحدد قطاع غزة بل عمم الأمر).

كما لفت المؤتمر إلى أن اللجنة تنوي التوجه إلى غزة للاطلاع على مدى الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.