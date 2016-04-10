اليونان.. إصابة 260 مهاجرا بصدامات مع الشرطة بإيدوميني

أصيب 260 مهاجرا على الأقل الأحد على الحدود اليونانية المقدونية في إيدوميني في صدامات مع الشرطة المقدونية التي "استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي"، وفق ما أفاد مسؤول في منظمة أطباء بلا حدود لفرانس برس.

وقال اخيلياس تزيموس ممثل المنظمة في مخيم ايدوميني "أصيب نحو 300 شخص وتولت وحدتنا الطبية معالجة 200 منهم من مشاكل في التنفس، و30 من جروح تسبب بها الرصاص البلاستيكي و30 من جروح أخرى".

واندلعت الصدامات عصر الأحد حين حاولت مجموعة من المهاجرين عبور الحدود من اليونان الى مقدونيا عبر تدمير جزء من السياج الحدودي بين البلدين.

وقال شاهد من رويترز إن شرطة مقدونيا استخدمت الغاز المسيل للدموع لإبعاد مئات المهاجرين عن سياج حدودي، اليوم الأحد، في مخيم للاجئين على الحدود اليونانية.

وأُطلق الغاز المسيل للدموع على حشد يضم أكثر من 500 شخص تجمعوا عند السياج في مخيم إيدوميني.

وأضاف مصدر من الشرطة اليونانية أن هناك "توترا" في المنطقة، لكنه رفض ذكر المزيد من التفاصيل.