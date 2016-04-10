مهندسون إيطاليون يحاربون داعش بطريقة جديدة

وجد مهندسون إيطاليون طريقة جديدة لمحاربة داعش من خلال إعادة بناء معالم تاريخية ذهبت ضحية الفكر المتطرف مستخدمين طابعة ثلاثية الأبعاد.

وبحجم أصغر نسبيا من الأصلي، وعبر طابعة صناعية ثلاثية الأبعاد، يعيد القائمون على المشروع بناء قوس النصر في معبد بل الذي فجره التنظيم.

وتقوم مجموعة من النحاتين بوضع اللمسات الأخيرة مستخدمين آلاف الصور لضمان دقة المعالم الأصلية.

مشروع يحاولون من خلاله إعادة جزء من تاريخ البلاد تجاوز عمره الألفي عام إلى شعبه.

ويطمح العاملون على المشروع في نقل القوس وهو المرحلة الأولى من المشروع إلى لندن ونيويورك ومن ثم إلى تدمر.

ولا يطمح المشروع الذي تتم إدارته من قبل معهد علم الآثار الرقمية، بمشاركة جامعتي هارفارد وأكسفورد ومتحف دبي للمستقبل في إحياء الآثار في سوريا، بل يعمل كذلك على إعادة بناء معالم تاريخية ذهبت ضحية الفكر المتطرف في العراق وأفغانستان.