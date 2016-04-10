7 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 400 طفل

تشير معطيات وزارة الأسرى الفلسطينية إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين بين الأطفال والبالغين في سجون الاحتلال بلغ سبعة آلاف أسير في السجون المختلفة.

وهناك 400 طفل فلسطيني بين هؤلاء يقبعون في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية، من بينهم 94 طفلاً محكومون لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية، و50 طفلاً قيد الاعتقال الإداري. والبقية وهم حوالي 250 لا يزالون قيد التوقيف ودون محاكمات.

كما أن هناك 16 طفلة فلسطينية أسيرة في السجون الإسرئيلية، أصغرهن ديما الواواي التي تبلغ 12 عاماً.

وهناك أكثر من 450 أسيراً فلسطينياً كانوا أطفالاً عندما اعتُقلوا وتجاوزوا سن الـ18 عاماً وهم في المعتقلات.

كذلك يُحتجز الأسرى الأطفال في ثلاثة سجون رئيسية. هناك 115 طفلا أسيراً في سجن عوفر المركزي، إضافة إلى 110 أطفال أسرى معتقلون في سجن مجدو، 45 طفلاً في هشارون، بينما يقبع البقية في مركز تحقيق عتصيون.

وتقول المنظمات الحقوقية الفلسطينية إن جميع هؤلاء الأسرى الأطفال تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال الإهانة والتعذيب خلال الاعتقال.