أفغانستان.. مقتل اثنين وإصابة 7 في انفجار قنبلة

قالت وزارة التعليم الأفغانية إن اثنين قتلا وأصيب سبعة حين انفجرت قنبلة مزروعة في الطريق لدى مرور حافلة صغيرة تقل عاملين في الوزارة في العاصمة كابول، اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة أن القنبلة انفجرت في الحافلة التي كانت تحمل العاملين إلى مكاتبهم في حي باجرامي بشرق العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان "طلبت وزارة التعليم من قوات الأمن تقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن".

ولم يتوفر المزيد من التفاصيل، ولم تعلن أي جهة المسؤولية.

وتستهدف جماعات متمردة، منها حركة طالبان، موظفي الحكومة وقوات الأمن في مسعى للإطاحة بحكومة كابول التي يدعمها الغرب.

وتجلى الموقف الأمني الخطير في أفغانستان حين هز انفجاران على الأقل المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول يوم السبت بعد قليل من زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين أفغان بينهم الرئيس أشرف عبدالغني. ولم تقع إصابات.