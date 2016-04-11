ألمانيا: ندرس طلباً لمحاكمة إعلامي سخر من أردوغان

قالت ألمانيا، الاثنين، إنها تدرس طلباً رسمياً تقدمت به تركيا لمحاكمة إعلامي كوميدي قرأ قصيدة تسخر بشكل فاضح من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في برنامج ساخر بالتلفزيون الألماني.

وبدأ الادعاء الألماني بالفعل تحقيقا حول ما إذا كان ارتكب جريمة "الإساءة لأجهزة وممثلي دول أجنبية".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت "السفارة التركية أرسلت برقية لوزارة الخارجية بشأن إذاعة برنامج (نيو مجازين رويال).. هذا طلب رسمي من الجانب التركي للمحاكمة فيما يتعلق بالتعليقات التي تضمنها هذا البرنامج".

وأضاف في مؤتمر صحافي روتيني للحكومة "ستدرس الحكومة بدقة محتوى هذه البرقية والخطوات التي ستتخذ فيها. الأمر سيستغرق عدة أيام، لا أستطيع ولا أريد أن أتكهن بالنتيجة".