الأردن يحبط تهريب مخدرات على حدوده مع سوريا

نجحت قوات حرس الحدود الأردني في إحباط محاولة إدخال أكثر من ألف كيلوغرام من المخدرات، مصدرها الأراضي السورية، بحسب ما أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان الاثنين.

ونقل البيان عن المصدر قوله إن "قوات حرس الحدود أحبطت فجر الأحد محاولة تهريب على الواجهة الشمالية الشرقية لسيارة قادمة من الأراضي السورية".

وأضاف أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك على السيارة داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى إعطابها والسيطرة عليها بعد أن لاذ من فيها بالفرار داخل العمق السوري".

وأوضح المصدر أنه "تم ضبط 3 آلاف و991 كف حشيش بوزن 722 كيلوغراما، و3 ملايين و592 ألف حبة كبتاغون بوزن 667 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام"، مشيرا إلى أن "الوزن الإجمالي (للمضبوطات) بلغ طنا واحدا و389 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام".

وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية لن تتهاون أو تتردد في التعامل مع أي محاولة للمساس بالأمن الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية قبل اقترابها من الحدود".

كما أكدت الداخلية الأردنية أن 85 % من المخدرات التي يتم ضبطها معدة للتهريب إلى خارج الاردن.