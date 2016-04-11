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هجوم انتحاري لـ"الشباب" على مبنى حكومي بمقديشو ومقتل 3

المصدر: مقديشو – رويترز
انفجار سيارة ملغومة سابق في مقديشو (أرشيفية)
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أعلنت "حركة الشباب" الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عن هجوم بسيارة ملغومة اليوم الاثنين على مقر حكومي محلي في العاصمة مقديشو أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة بجروح.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لـ"حركة الشباب": "نحن وراء الهجوم على المقر الحكومي".

وفي وقت سابق قال محمد نور، الضابط بالشرطة الصومالية لوكالة "رويترز" إن مهاجما انتحاريا اقتحم بسيارته الملغومة مدخل مبنى حكومي محلي في العاصمة.

وقال عبد الفتاح عمر المتحدث باسم حاكم مقديشو للصحفيين من موقع الهجوم: "حتى الآن تأكدنا من مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة بجروح. كانت سيارة ملغومة مصطفة عند مطعم خلف مقر الحاكم".

كلمات دالّة

#الصومال, #مقديشو, #ارهاب, #القاعدة, #حركة الشباب, #افريقيا

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