حكومة اليمن: توجيهات لقواتنا في جميع الجبهات بضبط النفس

التقى رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم في الرياض، وناقش التحضيرات الجارية لمشاورات الكويت.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالهدنة، حيث صدرت التوجيهات لكل قوات الشرعية في كافة الجبهات بضبط النفس ووقف إطلاق النار التزاما للهدنة.

وأكد أن المؤشرات الأولى للهدنة تبدو جيدة، مضيفاً: "نريد سلاما دائما يحقق آمال كل اليمنيين، ويكون السلاح بيد الدولة فقط وليس لأطراف أخرى".

وتابع: "نريد الخروج من هذه الأزمة، ونتمنى أن الطرف الآخر قد استوعب الدرس، لا نحتاج لسنوات لإحلال السلام وإنما نحتاج إلى صدق النوايا".

من جهته، جدد ولد الشيخ موقف المجتمع الدولي المساند لليمن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، قائلاً: "نعمل من أجل إحلال السلام الدائم والشامل في اليمن، وأي حديث مستقبلي بين الأطراف سيكون تحت مظلة قرار 2216، وأن النقاط الخمس التي سبق الإعلان عنها ستكون هي المحور الرئيسي لمشاورات الكويت".

وأعرب ولد الشيخ عن تفاؤله بنجاح الهدنة، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية من الجبهات جيدة.

يذكر أن اللقاء حضره أيضاً نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي.