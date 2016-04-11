مقتل 3 انتحاريين عند مدخل مركز للشرطة في جنوب روسيا

قتل ثلاثة انتحاريين على الأقل الاثنين عندما فجروا أحزمتهم الناسفة عند مدخل مركز للشرطة في مدينة صغيرة جنوب روسيا، كما قال شرطي شهد ما حصل.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المسؤول الثاني في هذا المركز سيرغي كاراميشيف الذي كان موجودا لحظة وقوع الهجوم، "قام ثلاثة أشخاص بتفجير أنفسهم عندما أغلق الحارس باب المركز".

وأضاف "كنا نعقد اجتماعا هذا الصباح، وسمعنا فجأة خمسة انفجارات"، موضحا أنها كانت ناجمة عن "ثلاثة انتحاريين وقنبلة يدوية"، أما مصدر الانفجار الخامس فلم يعرف بعد. وقال إن الانفجارات لم تؤد "الى أي إصابات بين السكان أو عناصر الشرطة".

وأكد كاراميشيف إن هوية الانتحاريين لم تعرف بعد، "ولم يبق منهم سوى أشلاء" أمام المركز.

وتحدثت وكالات الأنباء الروسية عن وجود مهاجم رابع قتلته الشرطة خلال الهجوم الذي بدأ بعيد الساعة 10,00 بالتوقيت المحلي.

وأظهرت مشاهد شريط فيديو صوره أحد الهواة ونشرته على الإنترنت شبكة "لايفنيوز" التلفزيونية الروسية، بقع دماء تلطخ واجهة مركز الشرطة، وقطع حطام متناثرة على الأرض. وطلبت الشرطة من سكان هذه المدينة الصغيرة البالغ عددهم 8000 نسمة ملازمة منازلهم، كما ذكرت لايفنيوز.