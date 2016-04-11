عمان.. موسيقى من أجل اللاجئين

بين كل إيقاع موسيقي وآخر من أنغام المؤلف طارق الناصر كان هناك أثر واضح على الحاضرين الذين جاءوا إلى شارع "الرينبو" بالعاصمة الأردنية عمان حيث أقيم حفل خيري، بمبادرة من الموسيقار الأردني دعماً لإحدى الأسر السورية اللاجئة إلى الأردن.

هذا الحفل البسيط، لاقى آذاناً صاغية لدى الحضور والمارة، فبدأ التجهيز له قبل ساعات من العرض، حيث انطلقت الفكرة وفقاً للمؤلف الموسيقي الأردني ضمن حملة تبرعات لعدد من الأسر المتضررة من الحروب والنزاعات.

وقال الناصر لـ"العربية.نت" التي حضرت الفعالية إن ريع الحفل مقدم لأسرة سورية واحدة، التي زارها ضمن حملة تبرعات لعدد من الأسر، من هنا جاءت الفكرة لاستغلال الموسيقى من أجل لفت الانتباه نحو اللاجئين السوريين الذين يخوضون ماراثونات متتالية كانوا هم الخاسر الأكبر.

وأضاف الناصر أن الموسيقى هي لغة سهلة يفهمها الجميع، وكان المقصود فيها هذه المرة هي مساعدة ودعم عائلة واحدة من اللاجئين السوريين، مبيناً أن السبب هو التركيز على سد احتياجات أسرة واحدة تكون مثمرة أكثر.

وقابل الجمهور العرض باستحسان، فقد رأوا فيه مبادرة خير إلا أنه بصبغة موسيقية، حيث تناول الموسيقار جملة من المقطوعات خاطبت أحاسيس البشر وعقولهم، فعزف للوطن والإنسان معاً.

وقد كانت بصمات الجمهور واضحة خلال العرض بالتشجيع وجمع التبرعات للأسرة اللاجئة التي كانت سيدة الموقف.

وعلى صعيد معزوفات الناصر، فقد شكلت نقطة تحول مفصلية للموسيقى الأردنية، حيث تميز الموسيقار بخروجه عن النسق المتعارف عليه في الموسيقى العربية من خلال ما عرفناه عبر مسلسلات وأعمال درامية وتلفزيونية وسينمائية حيث لاقت أصداء عالمية.