قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة بينهم فتاة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الاثنين 20 فلسطينيا، من ضمنهم فتاة في العشرينات من عمرها من مدينة القدس، بحسب ما ذكر "نادي الأسير" الفلسطيني.

وقالت أماني سراحنة، الناطقة باسم "نادي الأسير"، الذي يتابع أوضاع المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل، إن الاعتقالات تركزت في مدن الخليل ونابلس ورام الله والبيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن الاعتقالات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق فلسطينيين لم تتوقف يوميا منذ أوائل اكتوبر الماضي، مع تصاعد أعمال العنف بين فلسطينيين وإسرائيليين في مناطق عدة.

وقالت سراحنة لوكالة "فرانس برس": "لم يمض يوم منذ اكتوبر دون اعتقالات، باستثناء يوم واحد".

وأوضحت أن "عدد المعتقلين في هذه الفترة لم يقل عن 300 معتقل، منهم من كان يتم الإفراج عنه (لاحقا)، ومنهم من كانت تُوجَّه إليه لائحة اتهام".

وقالت سراحنة إن مارس الماضي شهد اعتقالات بنسبة عالية لمتهمين بنشاطات عبر "فيسبوك" حيث انتشر هاشتاغ "اطعن" للتشجيع على عمليات الطعن التي تصاعدت وتيرتها منذ اشهر والتي يرد عليها الإسرائيليون بعنف.

ويحيي الفلسطينيون الأحد المقبل يوم الأسير الفلسطيني بمهرجانات ومسيرات تضامنا مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين زاد عددهم عن 7000، بحسب "نادي الأسير".