مجموعة السبع تدعو لتسريع مكافحة داعش في العراق وسوريا

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك نشر في ختام اجتماعهم في مدينة هيروشيما اليابانية، الاثنين، إلى "تسريع" مكافحة تنظيم "داعش".

واعتبر وزراء خارجية القوى الغربية السبع الكبرى أن "الإرهاب تهديد أمني شامل يتطلب تعاوناً دولياً وردوداً مكثفة".

وقالوا: "ندعم بحزم إرادة التحالف في تكثيف وتسريع الحملة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا".

وتابعوا قائلين: "رداً على المستوى الحالي للتهديد، نعمل على خطة عمل لمجموعة السبع حول مكافحة الإرهاب، ستشمل إجراءات عملية لتعزيز جهود المجموعة والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب".

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا واليابان وإيطاليا وألمانيا.