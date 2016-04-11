مقتل 5 في انفجار سيارة بمقر حكومي بمقديشو

قال مسؤول إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجوم بسيارة ملغومة على مقر حكومي في العاصمة الصومالية مقديشو أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عنه.



وتنفذ حركة الشباب هجمات على أهداف حكومية وفنادق ومطاعم في العاصمة منذ أن طردتها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي من مقديشو في عام 2011 وأعادت التمركز في جنوب البلاد.



وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب "نحن وراء الهجوم على المقر الحكومي."



وفي يوم السبت قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في انفجار بمقديشو.



وقال متحدث باسم الشرطة إن منفذ هجوم اليوم اقتحم مدخل المقر الحكومي بسيارة ملغومة.



لكن عبد الفتاح عمر المتحدث باسم حاكم مقديشو قال إن سبب الانفجار سيارة كانت متوقفة خلف المبنى المحصن بشدة.



وأضاف "حتى الآن تأكدنا من مقتل خمسة مدنيين وإصابة خمسة آخرين."