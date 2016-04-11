واشنطن مستعدة للضغط على بيونغ يانغ وقابلة للتفاوض

صرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاثنين أن الولايات المتحدة مستعدة "لتعزيز" الضغط على كوريا الشمالية بعد استفزازاتها الأخيرة، لكنها تبقى منفتحة على التفاوض.

وقال كيري لصحافيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في هيروشيما "ما زال من الممكن أن نعزز الضغط وهذا يتوقف على أفعال كوريا الشمالية".

وأضاف "قلنا بوضوح أننا مستعدون للتفاوض حول اتفاقية سلام" في شبه الجزيرة الكورية.

وكان كيري صرح في فبراير أن كوريا شمالية خالية من السلاح النووي يمكنها أن تجري مفاوضات مع واشنطن لإبرام اتفاقية تنهي الحرب الكورية (1950-1953).

وانتهت هذه الحرب بهدنة وليس باتفاق سلام. وتصر واشنطن على تخلي بيونغ يانغ عن السلاح النووي لتوقيع اتفاق سلام.