12 قتيلاً بهجوم انتحاري استهدف مجندين في الجيش الأفغاني

قتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات، الاثنين، عندما هاجم انتحاري حافلة تقل مجندين في الجيش الافغاني بالقرب من مدينة جلال اباد شرق البلاد، وفق مسؤولين.

وصرح المتحدث باسم ولاية ننغرهار، عطا الله خوغياني، أنه "قتل في الهجوم 12 من مجندي الجيش".

ولأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، دولت وزيري، وقوع الهجوم وعدد القتلى، مشيراً إلى أن الانتحاري هاجم الحافلة بينما كان يستقل دراجة ثلاثية بمحرك.

كما ذكر وزيري أنه "يجري نقل المجندين من جلال اباد الى كابول" مقدراً عدد الجرحى بنحو 26.

من جهته، أفاد رئيس مستشفى الولاية، احسان الله شينواري، بأن 38 شخصاً اصيبوا في الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد أيام من زيارة غير معلنة قام بها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لكابول لتأكيد دعمه لحكومة الوحدة الأفغانية ولدعوة متمردي طالبان لاستئناف محادثات السلام المباشرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير بعد. إلا أن حركة طالبان التي تشن تمرداً ضد الحكومة منذ الإطاحة بنظامها في 2001 غالباً ما تستهدف الجيش.

إضافة إلى أن تنظيم "داعش" انتشر في ولاية ننغرهار في السنوات الأخيرة.

وأعلن المتحدث باسم العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان، الجنرال ويلسون شوفنر، في آذار/مارس الماضي، أنه تم احتواء التنظيم في أحد أقاليم الولاية.

يشار إلى أن العديد من عناصر التنظيم هم مقاتلون سابقون في حركة طالبان الباكستانية وأعلنوا ولاءهم لـ"داعش".



