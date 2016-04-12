الجيش الأميركي يؤكد على الحياد في الانتخابات الرئاسية

قام رئيس أركان القوات الأميركية، الجنرال جو دانفورد، بتذكير العسكريين الأميركيين بوجوب عدم إبداء وجهات نظر سياسية في موسم انتخابي، يشهد منافسة محتدمة ودعوات من المرشحين الجمهوريين لاتخاذ إجراءات عسكرية موضع جدل، على ما قال مسؤول يوم الاثنين.

وينشر الجنرال دانفورد، وهو المستشار العسكري الأول لوزير الدفاع اشتون كارتر، رسالة في الأيام المقبلة يحض فيها القوات على لزوم الحياد السياسي في مواقفهم العلنية.

وتأتي الوثيقة بعدما سئل عدد من كبار المسؤولين العسكريين عما إذا كانوا يوافقون على آراء صدرت عن مرشحين جمهوريين، من بينها دعوة المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري تيد كروز إلى شن غارات مكثفة على أجزاء من العراق وسوريا، وإعلان المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب أنه في حال فوزه سيستأنف استخدام تقنيات الاستجواب المشددة ضد مشتبه بهم موقوفين.

وقال المتحدث باسم قائد الأركان الكابتن البحري غريغ هيكس: "يحاول البعض استدراج قواتنا إلى السجالات السياسية القائمة، وهذا لا يساعد بلادنا ولا القوات".

وأوضح أن القيادة العسكرية الأميركية غالبا ما تدعو القوات إلى البقاء بعيدا عن السجالات الانتخابية، مشيرا إلى أن النأي عن السياسة هو تقليد يتبعه البنتاغون منذ زمن بعيد.

غير أن المواضيع المطروحة في الحملة الانتخابية الحالية تثير جدلا استثنائيا، فقد دعا ترامب إلى تعميم استخدام التعذيب، كما دعا إلى قتل عائلات المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، ولو أنه تراجع لاحقا عن ذلك.

وأعرب دانفورد صراحة عن استيائه لطرح الصحافيين باستمرار أسئلة على مسؤولي البنتاغون عن مواقف ترامب.