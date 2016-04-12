تعرف على أسامة كريّم المتهم في هجمات بروكسل

تكر السبحة يوميا بأسماء المتورطين في هجمات بروكسل وباريس، وآخرهم أسامة كريم الذي تحدث عنه موقع "بي أف أم تي" في تقرير تطرق إلى أبرز ملامح شخصيته وفقا لتحريات ومعلومات عن أشخاص عرفوه.

كريم ابن لعائلة سورية تعيش في المنفى في السويد نشـأ في حي روزينغارد في ضاحية مالمو ذي السمعة السيئة، وبدا أسامة في مرحلة سابقة شخصية عادية دون أي مؤشرات على إمكانية أن تكون حاملة لبذرة الإرهاب.

ثم بعد اختلاطه بصحبة سيئة من حيه بدأت تزل قدمه نحو الانحراف قبل أن ينغمس أكثر، لديه سجل أمني لدى السلطات في إدانات بالاتجار بالمخدرات.

وبناء على هذه المعطيات يكون المتهم كريم نتاج خليط شديد التعقيد بين تهميش اجتماعي وصعوبة في الاندماج وظروف معيشية صعبة مبهرة ببيئة تتخللها الجريمة لينتهي به الأمر بتطعيمها بتطرف فكري بعد أن بات لقمة سائغة للاستقطاب في جامع غير قانوني ليغادر في 2015 نحو سوريا بشكل عاجل ودون علم أهله إلا عندما اتصل بهم ليعلمهم بانضمامه لداعش ونيته عدم العودة، الأمر الذي دفع بوالدته إلى السفر إلى تركيا بحثا عنه دون جدوى.

وبحسب التحقيقات فإن أسامة كريم قد دخل في سبتمبر الماضي إلى اليونان قبل الذهاب إلى بلجيكا مطلع أكتوبر، ليتكفل به صلاح عبدالسلام كما يشتبه المحققون في إمكانية أن يكون قد رافق انتحاري مترو بروكسل خالد البكراوي وفقا لتسجيلات رصدتها كاميرات مراقبة.