حكومة لبنان توافق على تمويل لسد ثغرات أمنية بمطار بيروت

وافقت الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء على تمويل لمعدات جديدة لتأمين مطار بيروت حيث سببت ثغرات أمنية مخاوف بين كبار المسؤولين في مدينة شهدت تفجيرات نفذها تنظيم داعش.

وقال وزير الإعلام رمزي جريج في بيان بعد اجتماع للحكومة "وافقت الحكومة على إقرار الحاجيات المتعلقة برفع مستوى الحماية الأمنية في مطار بيروت."

وكان وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر قد قال الشهر الماضي إن المطار بحاجة إلى 24 مليون دولار على الأقل لتطوير الأمن، بما في ذلك بناء جدار محيط وشراء معدات جديدة لفحص الأمتعة.

وزادت المخاوف الأمنية في بيروت منذ أن تسببت الحرب في سوريا في صعود تنظيم داعش المتشدد، وزاد الضغط على التركيبة الاجتماعية الهشة في لبنان.

ونفذ تنظيم داعش وجماعات أخرى عدة تفجيرات في لبنان خلال الأعوام الأخيرة بما في ذلك تفجير انتحاري في جنوب بيروت، حيث يقع المطار مما أدى إلى مقتل 43 شخصا في نوفمبر الثاني.

وهز انفجار مدينة صيدا الجنوبية اليوم الثلاثاء فقتل مسؤولا فلسطينيا في دليل على المخاطر الأمنية الكثيرة التي يواجهها لبنان.

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة اعتقلت يوم الأحد موظفين لبنانيين اثنين بشركة خدمات بمطار بيروت، بسبب اتصالات لهم بأطراف "إرهابية" لكن أفرج عنهم مساء يوم الاثنين بعدما ثبتت براءتهم.