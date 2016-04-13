بلجيكا.. إطلاق سراح 3 أشخاص في تحقيق هجمات باريس

أعلنت المحكمة الفدرالية البلجيكية، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح 3 أشخاص بدون توجيه أي تهمة لهم غداة اعتقالهم، وذلك في إطار الشق البلجيكي من التحقيق حول اعتداءات 13 نوفمبر في باريس.

وجاء في بيان مقتضب للمحكمة المكلفة بقضايا الإرهاب في بلجيكا أن "الأشخاص الثلاثة الذين اعتقلوا الثلاثاء في شارع ستالي بمنطقة أوكل، أطلق سراحهم بعد الاستماع إلى إفادتهم مطولا من قبل قاضي التحقيق ولم توجه أية تهمة لهم".

وشارع ستالي هو شارع تجاري طويل يصل الطريق السريع بوسط أو كل جنوب بروكسل.

وركز التحقيق حول اعتداءات باريس سريعا على بلجيكا التي يتحدر منها غالبية المهاجمين. ووجه القضاء البلجيكي التهم الى 14 شخصا حتى الثلاثاء بينهم 10 لا يزالون قيد الحجز الاحتياطي في إطار التحقيق.

ويواصل المحققون البلجيكيون تحقيقاتهم بعد اعتقال أهم المشتبه بهم في اعتداءات باريس وكذلك هجمات بروكسل يوم 22 مارس والتي نفذت في مطار العاصمة البلجيكية ومحطة المترو مالبيك في حي المؤسسات الأوروبية. وأوقعت هجمات بروكسل 32 قتيلا و340 جريحا.