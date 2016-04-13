تدريبات عسكرية بين الأردن وأميركا

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول جوزيف فوتيل، في عمّان، يوم الأربعاء، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأزمة السورية .

وتابع الملك وقائد القيادة المركزية الأميركية بعد الاجتماع تمريناً تعبوياً نفذه لواء الملك حسين بن علي (المهام الخاصة/30).

واشتمل التمرين على فعاليات القتال في المناطق المبنية بإسناد من الطائرات العامودية المقاتلة، وعمليات الإنزال الجوي لقوات المظليين، بالإضافة للرمايات المختلفة باستخدام الأسلحة الفردية وأسلحة الإسناد، حيث أظهر المشاركون مهارة ودقة عالية في إصابة الأهداف وتنفيذ فعاليات التمرين.

كما زار الملك والقائد الأميركي قوة رد الفعل السريع (صقر الصحراء)، للاطلاع على سير الأمور التدريبية والعملياتية والفنية.