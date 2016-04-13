تعطل العمل في مطار بروكسل بسبب إضراب

تعطلت الحركة الجوية في مطار بروكسل اليوم الأربعاء مع استمرار إضراب المراقبين الجويين.

ويأتي ذلك بعد أن أُعيد افتتاح المطار - أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما - في الثالث من أبريل بشكل جزئي وتحت إجراءات أمنية مشددة بعد التفجيرين اللذين وقعا في 22 مارس بالمطار ودمرا صالة المغادرة.

وطلب زعماء نقابيون من العاملين الحصول على عطلة مرضية أمس الثلاثاء بسبب خلافات بشأن تسوية مقترحة تتضمن رفع الحد الأدنى لسن التقاعد.

وقال متحدث باسم هيئة بلجوكنترول للملاحة الجوية اليوم الأربعاء "تقدم كثيرون بعطلة مرضية ثانية.. نحن مقيدون بخمسة عشر حركة في الساعة حتى الساعة العاشرة صباحا ثم سنعيد تقييم الموقف."

وقالت متحدثة باسم مطار بروكسل إن نحو 50 رحلة أُلغيت في المطار حتى الآن اليوم الأربعاء من إجمالي نحو 400 رحلة.

وذكر متحدث أن الرحلات إلى مطار شارلروا - وهو مطار للرحلات منخفضة التكلفة- لم تتأثر اليوم الأربعاء.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) انتقد بشدة الإضراب واصفا إياه بأنه إجراء ظالم لشركات الطيران والعاملين في المطار.