جنوب السودان.. مسلحون يقتلون عاملين في المجال الإنساني

قتل مسلحون اثنين من العاملين في المجال الإنساني في جنوب السودان حسب ما أعلن زملاء لهما، الأربعاء، ما يرفع عدد القتلى في هذا المجال إلى أكثر من 50 منذ عامين.

وقتل العاملان المحليان اللذان كانا يعملان لحساب "دانيش ديماينينغ غروب" في منطقة يي الجنوبية أثناء توجههما إلى مركز عملهما.

وقالت المنظمة في بيان "تعرضت السيارة لكمين وقتل عنصران من فريقنا" واصفة الحادث بأنه "مأساوي".

وقالت مديرة المنظمة تامي هول "أود تقديم التعازي لأسرتي زميلينا ولكل فريق العمل في جنوب السودان".

وقتل ما لا يقل عن 51 عاملا إنسانيا منذ اندلاع الحرب في جنوب السودان في ديسمبر 2013 وفقا للأمم المتحدة وكذلك عشرات الأشخاص الآخرين.

واندلعت المعارك في جنوب السودان في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط لانقلاب.

وكان نائب زعيم المتمردين في جنوب السودان عاد الى جوبا الثلاثاء في إطار اتفاق سلام، ما يزيد الأمل في وصول زعيم المعارضة رياك مشار الى العاصمة الأسبوع المقبل.