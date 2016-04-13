لأول مرة.. هجمات إلكترونية أميركية ضد داعش

كشف نائب وزير الدفاع الأمريكي روبرت ورك أن الجيش الأميركي يشن هجمات إلكترونية على تنظيم داعش للمرة الأولى في إطار تصعيد الجهود المنسقة لزيادة الضغط على التنظيم الإرهابي.

وقال ورك للصحفيين على متن طائرة عسكرية في طريقها إلى قاعدة جوية في كولورادو "يتعرضون لضغط شديد. وخلال الستة أشهر الأخيرة هزمناهم في كل مرة نستهدف فيها إحدى مواقعهم المحصنة. لقد غادروا وتقهقروا".



وأضاف ورك أن الولايات المتحدة وقوات التحالف تمارس الضغط على داعش من كل الاتجاهات عبر استخدام أي قدرات عسكرية متاحة بما في ذلك الهجمات الإلكترونية لإلحاق الهزيمة بالتنظيم.

