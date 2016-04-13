هولندا.. إخلاء مطار سخيبول في أمستردام بعد تحذير أمني

أخلي مطار شيبول في أمستردام جزئياً في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إثر تحذير أمني وتم توقيف شخص، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المطار.

وقالت دانييل تيمر "أخلت الشرطة جزئياً المطار وفندق شيراتون المجاور وأوقفت شخصاً"، مشيرة إلى أنها لا تملك معطيات إضافية.

وأظهرت صور تلفزيونية عناصر من شرطة الحدود مدججين بالسلاح في محيط المطار.

إلى ذلك، قال ألفريد الوانغر المتحدث باسم الشرطة العسكرية "تم في الساعة 21,45 (19,45 ت غ) توقيف رجل في الساحة الواقعة أمام المدخل الرئيسي للمطار". وأضاف أن "فريقا من خبراء الألغام حضر إلى المكان ويجري عملية مراقبة لأمتعة الرجل".

ولم تتأثر أية رحلة ويستمر وصول القطارات بشكل عادي إلى المطار، بحسب المصدر ذاته، على عكس ما أشيع في وقت سابق.

يذكر أن مطار شيبول يعد أحد أهم المطارات الأوروبية حيث يستخدمه نحو 50 مليون مسافر سنويا.

