واشنطن: داعش في أدنى مستوى له منذ 2014

أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية الثلاثاء أن تعداد تنظيم داعش ونتيجة للخسائر التي مني بها ميدانياً في أدنى مستوى له منذ 2014، العام الذي بدأت فيه الولايات المتحدة مراقبة التنظيم.

وقال أنتوني بلنكين مساعد وزير الخارجية إنه "من خلال العمل مع شركاء محليين استعدنا 40 بالمائة من الأراضي التي احتلها داعش قبل عام في العراق و10 بالمائة في سوريا".

وأضاف المسؤول الذي كان يتحدث أمام لجنة مجلس الشيوخ المكلفة بالإشراف على نفقات الخارجية الأميركية من أجل مكافحة التطرف العنيف، "بتقديرنا أن عدد داعش في أدنى مستوى منذ بدأنا مراقبته في العام 2014".

ولم يقدم بلنكين أرقاما عن العدد الحالي لعناصر التنظيم، لكن في سبتمبر 2014 قال مسؤول استخباراتي أميركي إن التنظيم لديه ما بين 20 و35 ألف مسلح بين محليين وأجانب.

ومنذ ذلك التاريخ استعادت القوات العراقية والكردية المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، مدينتي تكريت والرمادي في العراق. كما طرد الجيش السوري مدعوما بغطاء جوي روسي مسلحي التنظيم من تدمر.

وسيدرس أوباما الأربعاء مع كبار معاونيه التقدم المحرز حتى الآن في محاربة داعش والمقترحات لتضييق الخناق على المتطرفين.

وقال جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن "الرئيس طلب من معاونيه تقديم اقتراحات حول كيفية تعزيز العناصر في استراتيجيتنا التي حققت نجاحات".

وعن سؤال حول زيادة عدد القوات الأميركية في العراق رفض المتحدث التعليق على الأمر موضحا أن أوباما سيدلي بتصريح بعد الاجتماع.

وأضاف "من غير المستبعد أن يتخذ الرئيس قرارات خلال هذا الاجتماع".

وتقود واشنطن تحالفا دوليا ضد التنظيم في العراق وسوريا منذ أغسطس 2014.