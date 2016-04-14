ألمانيا تطرح خططا لمكافحة الإرهاب

قالت مصادر بالائتلاف الحاكم في ألمانيا إن أحزاب الائتلاف وافقت أثناء اجتماع امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على حزمة إجراءات لمكافحة الإرهاب.

وأضاف مصدر بالائتلاف دون أن يذكر تفاصيل أن أحزاب الائتلاف الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل اتفقت أيضا على تفاصيل قانون مقترح لاندماج اللاجئين في المجتمع يمرر في 24 مايو دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأفادت وثيقة عن نتائج الاجتماع أطلعت عليها رويترز أن إجراءات مكافحة الإرهاب تشمل زيادة سلطات الشرطة لنشر ضباط بملابس مدنية وتمكين أجهزة المخابرات الألمانية من تبادل المعلومات مع شركاء أجانب وفقا لشروط واضحة.

ووصل حوالي مليون مهاجر إلى ألمانيا العام الماضي كثيرون منهم فارون من الصراع في الشرق الأوسط. ويخطط وزير الداخلية توماس دي مايتسيره لقانون جديد سيلزم اللاجئين بتعلم اللغة الألمانية والاندماج في المجتمع.

وفي الشهر الماضي كثفت السلطات الألمانية إجراءات الأمن في المطارات ومحطات القطارات وحدود البلاد مع بلجيكا وفرنسا وهولندا ولوكسمبورغ في أعقاب هجمات إرهابية في بروكسل.

وقالت مصادر بالائتلاف إن زعماء الائتلاف يعتزمون عقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق اليوم الخميس لتقديم المزيد من التفاصيل بشأن الإجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب.