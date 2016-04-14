أميركا "قلقة" من تصاعد الممارسات المعادية للمسلمين

أعرب وزراء العدل في 11 ولاية أميركية عن قلقهم لتصاعد الممارسات المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة، وأعلنوا عن تنظيم سلسلة لقاءات مجتمعية لتوعية مواطنيهم إزاء هذه المشكلة.

وأوضح بيان لوزارة العدل الأميركية الأربعاء أن هؤلاء المسؤولين انضموا إلى قوات الشرطة المحلية وممثلي المجموعات السكانية للتنديد "بردود الفعل العنيفة بحق المسلمين والعرب والسيخ والأميركيين المنحدرين من جنوب آسيا إثر الاعتداءات الإرهابية المأساوية في بروكسل وباريس وسان برناردينو".

وشددت وزيرة العدل الاتحادية لوريتا لينش في بيان "أنه لا مكان لعدم التسامح في بلادنا".

وأشار البيان ضمن أمثلة عديدة، إلى إطلاق رجل النار من بندقية على مسجد في كونيتيكت (شمال شرق) أو إلى رجل آخر هدد بتفجير مسجدين وإطلاق النار على المصلين فيهما.

ومنذ 11 سبتمبر 2011 حققت وزارة العدل في ألف حادث عنف أو تهديد ضد هذه المجموعات السكانية، وجرت عمليات ملاحقة قضائية في 60 حالة، بحسب البيان.