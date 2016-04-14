أوباما: قادة من داعش زودونا بمعلومات مهمة عن التنظيم

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد اجتماع عقده مع فريقه الأمني بمقر المخابرات المركزية الأميركية، أنه سيواصل العمليات ضد داعش في جميع مناطق تواجده، وأن المسؤولين الأمنيين سيعدون خططاً لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي. وكشف أنه تم إلقاء القبض على قيادات من داعش زودوهم بمعلومات مهمة عن التنظيم.

إلى ذلك أشاد بالسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لدورها في التحالف الدولي ضد داعش.

أما في الملف السوري، فاعتبر أوباما أن ما أسماه الحرب الأهلية في سوريا ساعدت على تقوية داعش. وشدد على أن لا مستقبل لسوريا بوجود الأسد، مشيراً إلى أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تشمل فترة انتقالية لا يشارك فيها الأسد.

ولفت إلى أن موضوع "مستقبل سوريا سيكون ضمن جدول أعمال قمة خليجية الأسبوع المقبل".

إلى ذلك، شدد أوباما على أن داعش بات "في وضع دفاعي" في العراق كما في سوريا، مشيراً إلى مقتل العديد من قادته وتراجع عدد مقاتليه. وقال "اليوم على الميدان في سوريا والعراق داعش في وضع دفاعي ونحن في وضع هجومي". وأشار الى أن التنظيم "لم ينجز عملية ناجحة واحدة منذ الصيف الماضي" مضيفا أن "زعامته شهدت أشهرا صعبة". وتابع قائلاً: "يقدر أن أعداد مقاتليهم باتت في أدنى مستوى منذ عامين كما يتزايد عدد من أدركوا منهم أنهم يقاتلون من أجل قضية خاسرة".