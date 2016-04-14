إسرائيل تقر خططاً استيطانية جديدة بالضفة

وافقت الحكومة الإسرائيلية الخميس على خطط لبناء أكثر من مئتي وحدة سكنية في مستوطنات معزولة في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت منظمة (السلام الآن) المناهضة للاستيطان.

وأعلنت حقيت أوفران المتحدثة باسم المنظمة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلبا من الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية الموافقة على خطط لبناء 229 وحدة سكنية جديدة على الأقل في عدة مستوطنات معزولة في الضفة الغربية المحتلة.

ووقف الاستيطان مطلب الفلسطينيين الأبرز لاستئناف مفاوضاتهم مع الإسرائيليين.