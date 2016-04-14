الأردن.. إغلاق مقرات جديدة للإخوان المسلمين

تواصل السلطات الأردنية إغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في المحافظات تباعاً، حيث أغلقت الخميس مقري الجماعة في محافظتي المفرق ومادبا بالشمع الأحمر بعد يوم على إغلاق مقرها الرئيسي في العاصمة عمّان.

وكانت القوات الأمنية أغلقت المقر الرئيسي للجماعة غير المرخصة في العاصمة الأربعاء بالشمع الأحمر تلاها إغلاق مقر آخر في محافظة جرش شمال المملكة، وبالتالي ارتفع عدد المقرات المغلقة إلى 5.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان في الأردن بادي الرفايعة، إغلاق السلطات الأردنية اليوم 3 مقرات تابعة للجماعة في عدد من المحافظات بالشمع الأحمر.

تأتي إجراءات السلطات الأردنية بإغلاق مقرات الإخوان المسلمين بالشمع الأحمر على اعتبارها غير مرخصة وتعمل في المملكة بشكل غير قانوني.